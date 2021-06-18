獨家：9成醫師會表示難以向奧運救護站派醫護

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【共同社6月18日電】關於東京奧運會和殘奧會期間設在聯結最近車站與比賽場館“最後一公里”區段內的救護站，18日從東京都醫師會面向都內47個地區醫師會實施的調查結果獲悉，對於能否派遣醫護人員的詢問，逾9成回答稱“困難”。如果以接納觀眾的形式舉辦奧運，就必須建立接納中暑等身體不適人員的體制，但調查結果再次反映出疫情下確保醫護人員之難。 觀眾人數上限預計將在最快21日舉行的日本政府、東京都與國際奧委會（IOC）等的五方磋商上敲定。首相菅義偉17日在記者會上表示有意接納觀眾，但東京都醫師會會長尾崎治夫認為：“預測七八月（疫情）將出現反彈，若舉辦奧運，大概唯有空場吧。” 設想應對觀眾與志願者中暑的“最後一公里”上的醫療體制將鑑於觀眾人數和到比賽場館距離，由東京都負責完善。在醫師會等合作下確保的醫生等將對身體不適者實施應急處理，同時促成妥善送醫。 東京都醫師會2月前後調查了各地區醫師會的意向。逾9成回答說“難以派遣”，此外也有回答稱“如果縮小（奧運）規模，有可能提供協助”。例舉新冠診療和疫苗接種導致人手不足作為理由的較多。 由於受疫情影響，形勢大變，東京都正探討建立醫生遠程指示救護的體制，從而減少醫生人數。負責人稱：“關於必要的人數，是否接納觀眾、疫情狀況等變動因素較多。將推進籌備，避免影響地區醫療。” 日本政府17日敲定了體育賽事等活動的人數上限，在緊急事態宣言和防止蔓延等重點措施解除後1個...