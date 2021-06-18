聚焦：菅義偉為舉辦奧運執意解除緊急事態宣言

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【共同社6月18日電】日本菅義偉政府決定解除9個都道府縣的新冠疫情緊急事態宣言，其中7個都道府縣將過渡為防止蔓延等重點措施。這滲透出向奧運沖鋒的首相菅義偉的強烈意向，然而無法否定“既定結論”的做法隱藏著危機。通過疫苗接種控制疫情反彈的唯一戰略沒有改變，專家指出接種趕不及東京奧運會。記者對幕後情況進行了驗證。 ▽死守 “不根據7月的疫情就無法決定吧”，在20日宣言到期前的本週上半周，菅義偉在官邸聽取了官房長官加藤勝信關於奧運期間適用重點措施方案的說明後，以可以晚一些作出最終決定為由未作判斷。 解除宣言後改為重點措施在約一個月前就是“既定路線”（官邸消息人士語）。5月下半月彙總的題為“6月以後對策方案”的內部文件反映出菅義偉的決心，其中已經寫明“將過渡到重點措施”。 然而如果奧運期間也持續重點措施，“輿論的反對有可能給接納觀眾舉辦造成影響”（菅義偉身邊人士語）。因此在“奧運前提”的旗幟下，把重點措施定在開幕式約10天前的7月11日結束的方針確定下來。 16日與相關閣僚的會議上，菅義偉也流露出死守奧運的強烈意願，他稱7月以後“若感染者再次增加、再次發佈宣言也沒有辦法”，意思是絕對不考慮取消奧運會。一名出席者認為“即使是發佈宣言以空場等形式也要舉辦奧運”。 不過對菅義偉而言，通過加速疫苗接種避免夏季疫情反彈的局面是最好的。他向周圍多次堅決地表示“如果疫苗全面普及，醫療就不會緊張”。各媒體的...