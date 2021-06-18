日政府“骨太方針”提出加速疫苗接種實現安心奧運

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【共同社6月18日電】日本政府18日在臨時內閣會議上敲定了經濟財政運營指針“骨太方針”和經濟增長戰略，提出將加速新冠疫情對策，包括使所有希望接種疫苗者的接種工作在10至11月完成等。關於東京奧運會和殘奧會寫道“實現安全安心的大賽”，展現出舉辦的強烈意願，還寫進了通過今後的預算編制等，向搞活地方及兒童和育兒等4個領域重點投資的方針。 骨太方針中表示“堅持”此前提出的到2025年度使中央和地方基礎財政收支實現盈餘的財政健全化目標，但稱將在2021年度內驗證新冠疫情的影響等、再次確認目標年度，包含了推遲實現目標的意味。 骨太方針中提出，將迅速討論法律措施以便能夠應對突發事態，包括作為傳染病對策的治療藥物及疫苗盡快實際應用等。提出緊急時的應對“將在更強有力的體制和司令塔下推進”，構建通過都道府縣的要求可利用國公立和民間醫院病床的機制，以及加強跨都道府縣的應對。 關於東京奧運會，表示首相菅義偉在七國集團（G7）峰會上獲得了各國支持，在9日向經濟財政諮詢會議上出示的骨太方針草案中追加寫進，還提出“創造奧運會多樣遺產”。 關於兒童政策，考慮到菅義偉欲設立的“兒童廳”，表示為創設新的行政組織將盡快著手討論。在搞活地方上，除了把對跳槽到地方企業有興趣的人才名單擴大到一萬人規模外，還力爭通過上調最低工資早日使全國平均時薪達到1000日元（約合人民幣59元）。 其中還出示了向實現綠色社會及數字化等4個領...