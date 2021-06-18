東京奧組委發佈疫情下觀賽指導方針草案

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【共同社6月18日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會18日發佈了基於新冠防疫措施的觀眾指導方針草案。從抑制觀賽人流的觀點出發，建議直接前往會場和從會場直接回家，要求場館內也避免在通道等處聚集飲食。當日的專家會議達成共識，認為在6月決定觀眾人數上限後也應根據感染狀況靈活應對。 奧組委主席橋本聖子18日接受了日本政府新冠感染症對策小組會會長尾身茂關於奧運風險提交的建議。其中對人流增加和跨越都道府縣移動者的動向表達了擔憂。今後將基於建議的主旨最終確定觀眾指導方針。 為避免公共交通和場館周邊擁擠，草案要求來場時確保充裕的時間。對於跨縣來場的情況，要求在公共交通、住宿設施和餐飲地點等貫徹防疫措施。除盡量避免在場館周邊吵鬧和大聲說話外，還呼籲在場館內移動時也與同住者以外的人保持距離，寫明可能不允許入場。 奧組委奧運舉辦統管中村英正在記者會上就拒絕觀眾入場問題說明稱：“對不戴口罩大聲說話、屢次提醒仍不理會者將探討讓其退場。”中村表示，入場時的病毒檢測和提交陰性證明“會導致觀眾滯留，實際上很困難”。關於飲酒，他表示將確認防止蔓延等重點措施和其後過渡措施情況再行判斷。 專家會議就尾身的建議進行磋商。鑑於其中要求在出現疫情擴大和醫療告急跡象的情況下採用無觀眾方式，會議一致認為有必要掌握疫情狀況並靈活應對。會上也有意見提出應整理中央政府、東京都、奧組委各自專家會議的定位。（完）