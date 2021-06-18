日本專家強調疫情蔓延或致奧運中斷

Newsfrom Japan

【共同社6月18日電】日本政府新冠感染症對策小組會會長尾身茂等專家18日就東京奧運會和殘奧會發佈建議稱，空場舉辦感染風險最低、是理想方式。尾身在記者會上表示，如果東京等地發生直到最近大阪那樣的疫情蔓延，“將難以繼續舉辦奧運”。在座的一名專家就觀眾人數上限表示，“1萬人的設想，考慮到東京的疫情，這一數字很嚴峻”。 建議中批評稱，關於主辦方及政府、舉辦地應當統一採取的防疫對策，“幾乎沒有進行討論”。尾身表示：“如何降低疫情蔓延風險、怎樣的情況下將採取強有力措施？希望（政府和主辦方）盡快將想法告知市民。” 此外尾身透露稱，製作建議過程中，“當初曾寫進希望包括是否舉辦東京奧運會在內進行討論的表述”。據稱由於首相菅義偉在七國集團（G7）峰會上表明舉辦而刪除。 關於該建議，奧組委主席橋本聖子在記者會上表示：“當情況發生變化時，必須要有空場舉辦的心理準備。” 首都圈外出人流增多、感染人數較上週增加。舉行記者會的專家中有人指出“疫情什麼時候再次蔓延都不奇怪”。 政府遵循大型活動參加人數的限制方針，擬把東京等的奧運場館觀眾人數上限定為1萬人。另一方面，尾身等表示擔憂稱，如果許多觀眾入場、加油活動十分熱烈的影像播出，人們會以為“放鬆防疫對策也沒關係”，從而導致不再配合防疫措施。 彙總建議的是包括小組會9名成員在內的醫生及傳染病專家等26人，由於政府並未就奧運防疫對策向小組會進行諮詢，因此自行發佈了建議...