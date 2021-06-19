日本團隊稱從小行星樣本中檢出水和有機物

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【共同社6月19日電】日本國內研究團隊日前對日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的探測器“隼鳥2號”去年12月送回的小行星“龍宮”沙石等開始進行分析。小行星地下物質不易受到宇宙射線影響，是揭開太陽系原貌的關鍵。從樣本中也正逐步獲得顯示水和有機物存在的數據，研究者們將為解開生命起源和太陽系誕生等謎題展開競爭。 分析工作將在東京大學教授橘省吾的統籌下，由北海道大學、東北大學等6個團隊以化學、有機物等課題分別展開。岡山大學行星物質研究所和海洋研究開發機構高知核心研究所也加入其中，著手開發分析手法和技術。 開發團隊的岡山大學特任教授中村榮三在17日的記者會上發言稱：“單說結論的話，（樣本中）含有大量水和有機物。具體情況將用論文進行說明。”據稱已對構成水和有機物的氫元素和碳元素進行了測定。始料未及的說明令在場的相關人士措手不及。 如果獲得認可將成為重磅成果，但在需經嚴格審查的科學界，此舉似有搶跑之意。事實上，生命體不可或缺的有機物和水來自何處乃是一大謎題，樣本分析是解決的線索。中村難掩興奮之情：“偉業無疑將青史留名。每天都歡欣雀躍。” JAXA交付的僅是完成大小和重量等整理工作的部分樣本。今後，除保管部分外的剩餘樣本也將交付給研究人員。（完）