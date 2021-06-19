經產省將支援網絡攻擊調查 防備基礎設施遇襲

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【共同社6月19日電】日本經濟產業省日前決定，為防備對工廠和發電站等重要基礎設施的網絡攻擊，將對發生異常時查明原因的調查加強支援。這是由於全球接連遭受攻擊，威脅增大了。由官民培養的專業人才將協助中央政府和企業開展事故調查。這種調查功能被命名為“網絡事故調查”，將於2025年前後開始活動。 調查支援將由經產省設立的人才培養機構“產業網絡安全中心”負責。在重要設施發生事故之際，以接受委託的形式由該中心的結業生等進行應對。將調查是不是由網絡攻擊引起的等，也設想提出應對措施。 該中心設在信息處理推進機構（IPA）下，電力和石油等領域的企業員工在一定時間內，集中學習如何應對網絡攻擊等。今後，將圍繞調查所需的能力和體制推進討論。 網絡攻擊的手法日益先進，規模也在擴大。今年5月，美國最大規模的石油管道因受到攻擊而暫停作業。日本企業中，三菱電機被曝去年有可能出現了自衛隊相關信息等外洩。 政府抱著“經濟活動的基礎有可能被擊潰的危機感”（經產相梶山弘志語），認為有必要提高應對能力。計劃與中央政府相關部門合作，加強產業界和重要基礎設施的安全對策。（完）