詳訊：抵日烏干達奧運代表團1人檢出新冠陽性

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【共同社6月20日電】參加東京奧運會的烏干達運動員代表團20日抵達Host Town（迎賓地）大阪府泉佐野市，開始賽前集訓。19日有9人赴日，但由於在成田機場的PCR檢測中1人呈新冠病毒陽性，因此8人進入宿舍。這是東京奧運因新冠疫情決定延期後海外隊伍赴日的第二例，首次發現陽性人員。 赴日的是將在奧運拳擊、舉重和游泳比賽中上場的運動員和教練等人。據內閣官房稱，呈陽性的1人在轉為陰性後，可入境日本並在國內移動。此人接種了兩次英國阿斯利康產疫苗，也提交了出境前72小時內接受檢測的陰性證明。在機場檢疫時呈陰性的8人被判斷無需限制行動。 泉佐野市稱，代表團的全體成員在赴日前完成了兩次疫苗接種。鑑於代表團裡出現感染人員，市長千代松大耕表示 “希望（呈陰性的）8人暫時避免練習，貫徹每天檢測等防疫措施，安全地送至賽事”。 家住代表團作為宿舍的泉佐野市內酒店附近的女性（78歲）吐露不安稱：“運動員正在拼命努力，歡迎的心態是有的。不過，聽說出現了陽性人員，有些害怕。”酒店社長西隆（64歲）稱：“將帶著緊張感全力協助。” 抵達酒店的代表團舉著烏干達國旗走下巴士，向媒體微笑著揮手並回應拍攝紀念合照。代表團到7月19日為止將在泉佐野市及岸和田市等的設施練習，為奧運最後備戰。代表團稱：“期待通過運動，與日本的人們成為出色的夥伴。”（完）