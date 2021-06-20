詳訊2：逾86%的人擔憂奧運或令新冠疫情擴大

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【共同社6月20日電】共同社19、20日實施日本全國電話輿論調查，其中詢問舉辦東京奧運會和殘奧會是否帶來新冠疫情再次擴大的擔憂，包括“一定程度”在內，“感到擔憂”的回答合計達到86.7%。40.3%的受訪者認為奧運“應空場舉辦”，30.8%認為“應取消”，27.2%認為“應限制觀眾人數舉辦”。關於政府疫苗接種工作，68.0%的受訪者回答稱“認為較慢”，30.1%的人“認為進展順利”。 菅義偉內閣支持率為44.0%，較上次5月調查時上升2.9個百分點。不支持率下降5.1個百分點至42.2%。對於解除沖繩縣以外各地的緊急事態宣言、讓東京等7個都道府縣過渡到防止蔓延等重點措施的政府決定，50.8%的人認為“過早”，28.8%認為“恰當”，15.5%認為“過晚”。 詢問奧運期間東京等地再次發佈宣言時的應對，55.7%的受訪者回答稱應該“採取空場等措施繼續辦賽”，35.4%認為應“當即取消”，7.7%認為應“照舊繼續”。 對政府新冠應對“不予肯定”的回答佔59.9%，“予以肯定”佔35.8%。 關於在野黨要求延長國會以討論新冠對策但遭執政黨拒絕，51.3%的受訪者認為“應延長”，43.0%認為“沒必要延長”。 政黨支持率方面，自民黨45.2%、立憲民主黨7.9%、公明黨3.8%、共產黨3.9%、日本維新會4.3%、國民民主黨1.8%、社民黨0.8%、從老政黨手中守護國民黨1.0%、令和新選組...