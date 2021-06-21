日本團隊開始分析小行星“龍宮”石子

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【共同社6月21日電】日本海洋研究開發機構等的研究團隊20日開始分析日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）探測器“隼鳥2號”從小行星“龍宮”帶回的石子。在兵庫縣佐用町的大型同步輻射設施“SPring-8”利用X射線，從各種方向拍攝製成立體圖像。除了礦物分佈外，還包括是否存在水和有機物等，探明內部結構。 石子中暗藏了可知曉46億年前太陽系以何種物質形成而呈現如今面貌的線索。此外，若發現與地球之物特徵相似的水和有機物等，有望推動海洋和生物的材料應是遠古時代飛至地球的小行星所帶來等討論。 研究團隊的立命館大學教授土山明興奮地說：“期待有存在液態水等驚喜。只要殘留在樣本中，一定能找到。” 該團隊20日上午10點開始連續72小時運轉設備，分析8顆總計60毫克的石子。為了不讓樣本接觸空氣變質，將放入充滿氮氣的試管內進行計算機斷層成像（CT）。據稱，每顆石子拍攝的圖像將達到1800至3600張。 此後，通過照射X射線時的光線擴散方式，在確定礦物種類等的同時製作立體圖像。根據結果選擇2至3顆集中分析的石子，用能量強大的X射線進一步細緻分析內部，探知是否存在水和有機物。 “SPring-8”是以“同步輻射”進行實驗和分析的擁有世界頂級性能的設施，也被用於分析上一代探測器隼鳥號從小行星“絲川”帶回的沙石。把電子的速度提高到幾乎與光同速，通過磁石扭曲其運動方向時產生的電磁波稱為同步輻射。（完）