獨家：井上康生將成奧運開幕式教練員宣誓代表

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【共同社6月21日電】20日從對多名相關人士的採訪獲悉，日本男子柔道國家隊主教練井上康生（43歲）將作為教練員代表在7月23日的東京奧運會開幕式上宣誓。井上將與運動員和裁判員代表一同，宣誓尊重和遵守規則以及公平競賽精神。 此外獲悉，被提及的運動員宣誓候選人有女乒國家隊選手、兩屆奧運會團體獎牌得主石川佳純（28歲）。東京奧運會注重男女平等，正在探討由男女運動員各1人宣誓的方案。設想作為東道主國家的代表，由日本代表團正副隊長擔任。 開幕式運動員宣誓始於1920年安特衛普奧運會，裁判員和教練員分別始於1972年札幌冬奧會和2012年倫敦奧運會。2018年平昌冬奧會上為縮短時間，由三方同時宣誓。 來自宮崎縣的井上在日本“看家本領”柔道上享有全球知名度。他擔任2000年悉尼奧運會日本代表團旗手，並憑藉出色的“內股”投技在該屆奧運會勇奪男子100公斤級金牌。2004年雅典奧運會上，井上擔任日本代表團隊長。退役後曾任日本柔道男隊教練，2012年秋季就任主教練。2016年里約熱內盧奧運會上，日本男隊首次在全部7個級別中均收穫獎牌，並在2個級別中站上最高領獎台。（完）