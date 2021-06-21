詳訊：東京奧運村向媒體公開 7月13日開村

Newsfrom Japan

【共同社6月21日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會20日向媒體公開了奧運期間將接待各個國家和地區運動員等的位於東京晴海的奧運村。應對新冠疫情的發熱門診、運動員生活的住宿樓房間等首次亮相。奧運村將於7月13日開村。 奧組委主席橋本聖子致辭稱：“建成了迄今最棒的奧運村。將把日本的出色提供至細微之處。”擔任村長的前日本足協主席川淵三郎稱：“將盡全力營造家庭般的舒適氛圍。” 能夠開展PCR檢測和分析的發熱門診於5月底建成，將於7月1日啟用。奧運會期間將由約20名醫生以及約80名護士和理療師等輪流工作。診療室內，醫生通過穿過隔板圓孔的手腕為患者採樣。 住宿樓有21棟，將容納約1.8萬名運動員和官員入住。走廊寬度可讓輪椅交錯通過。整體均為無障礙化設計，每間房間可入住1至8人。客床為瓦楞紙板製成，可完全回收再利用。此外，衣櫥也設計成了對輪椅使用者友好的高度。 奧運村在賽後將經過改建施工，計劃提供總計5632戶商品房和出租房。購房者入住開始時間原定為2023年3月，但因奧運延期一年，入住時間推遲至2024年3月。 食堂的主廳是臨時搭建的2層建築，將提供約700種菜式。最多可容納3000人同時用餐，單日最多可供餐4.5萬份。綜合設施內除綜合診療室外，還設有興奮劑檢測站、訓練室以及餐廳。酒類可攜帶進入奧運村，允許在房間內單獨飲用。奧組委呼籲避免在公共區域內飲酒。 奧運村將於7月7日預開，13日正式開村...