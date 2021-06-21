關注：僅半數老年人設施接受檢測 滲透成課題

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【共同社6月21日電】20日從日本厚生勞動省彙總的調查結果獲悉，有關首相菅義偉作為新冠疫情防控措施提出的向在老年人設施工作的職員等實施集中PCR檢測，4月起接受檢測的設施僅約半數。有4成設施甚至沒有申請。據分析，有些設施可能擔憂檢測出陽性者影響運營，因而避免檢測。這凸顯出政府措施未能反映第一線實際情況，未發揮作用。 菅義偉3月因老年人設施接連發生集體感染而宣佈“到3月底向3萬個設施實施（PCR檢測）”，並表示“4月起也將集中而定期檢測”。 據共同社調查發現，去年1月起，在老年人設施感染的入住者累計為9490人，其中486人死亡。完成兩次疫苗接種的人僅約3%，厚勞省要求地方政府貫徹檢測後的支持體制，力爭提升檢測率。 厚勞省基於東京都和札幌市等有報告的68個地方政府制定的檢測計劃，彙總了截至6月2日的情況。 檢測對象為包括殘障人士設施等在內的共76,656個設施。其中已接受檢測的設施為累計42,136個次，約佔55%，也包括一個設施接受多次檢測的情況。申請檢測的設施累計47,426個次。 檢測費用基本免費。據分析，即便如此申請數仍低迷的背景原因可能是擔心檢測出陽性的設施“避免檢測”所致。 厚勞省負責人表示，“地方政府切實傳遞檢測的意義，並在發現陽性者時提供支援很重要。”（完）