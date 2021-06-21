調查：日本37個都道府縣醫務人員即將完成接種

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【共同社6月21日電】20日從共同社的調查獲悉，關於日本各地醫務人員的新冠疫苗接種，有37個都道府縣到6月28日起的一週“將完成”或“已完成”第二次接種。其中，福井、愛媛等8縣到18日已完成。從2月中旬開始，經過約4個半月有望在全國完成該項工作。醫務人員的接種從4月起與老年人的接種同步推進，約480萬醫務人員預計將完成接種，對確保打針人手似乎也是一大利好。從6月21日起，以在職人員為對象的企業及大學的接種工作正式啟動。 醫務人員感染風險較高，被列為最優先接種對象。美國輝瑞產的疫苗獲批3天後的2月17日，國立醫院機構東京醫療中心（東京都目黑區）的院長成為日本國內首名接種疫苗者。 然而，疫苗的供應卻未能跟上，截至政府發送完約480萬人份疫苗的5月10日起的一週，完成兩次接種的比例還不到總數的3成。有些醫生和護士懷著不安為新冠患者治療或為老年人接種。之後的1個多月，接種工作大幅推進。 回答已完成的8縣除福井、愛媛外，還有三重、奈良、鳥取、山口、德島及大分。 尚未完成接種的都道府縣中，10個縣計劃在“6月21日起的一週”、17個道府縣計劃在“6月28日起的一週”完成。東京、熊本也預計將在6月內完成。 另一方面，滋賀等5個府縣計劃在“7月5日起的一週”、秋田計劃在“7月12日起的一週”完成。最晚的青森和兵庫計劃在“7月19日起的一週”完成。福岡縣表示，原設想接種的人數將在6月底前完成，但“在...