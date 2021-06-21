詳訊：五方磋商決定奧運觀眾人數上限為1萬人

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【共同社6月21日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會、東京都、日本政府、國際奧委會（IOC）、國際殘奧委會（IPC）的代表21日舉行五方磋商，正式決定奧運觀眾人數上限為場館容納人數50%以內且最多1萬人。遵循了政府新冠疫情防疫措施中對大規模活動的限制。在擔憂奧運導致疫情擴大，要求停辦或者空場舉辦的意見仍存的形勢中，在一定限制下接納國內觀眾入場的辦賽方式基本敲定。 接納海外觀眾一事已於3月放棄。今後，疫情惡化時如何應對成為課題。若7月12日以後發佈緊急事態宣言或者適用“防止蔓延等重點措施”，則將探討包括空場在內的措施。門票已銷售了全體的約42%，奧組委將探討對門票銷售超過人數上限的時段再次抽籤。 觀眾人數上限原定到今年春季前做出判斷，結果被延後至6月。 首相菅義偉17日在記者會上，表示有意以接納國內觀眾的方式舉辦奧運。政府新冠感染症對策小組會會長尾身茂等專家18日向政府等建議稱，空場辦賽是理想的方式。 政府17日修改的基本應對方針就大型活動的觀眾人數規定，在重點措施解除後1個月左右，設為場館容納人數50%以內且上限1萬人。以對東京都等解除重點措施為前提，將對奧運適用該規定。（完）