詳訊2：五方磋商決定奧運觀眾人數上限為1萬人

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【共同社6月21日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會、東京都、日本政府、國際奧委會（IOC）、國際殘奧委會（IPC）的代表21日在東京都內舉行五方磋商，正式決定包括地方在內的奧運比賽場館的觀眾人數上限為容納人數50%以內且最多1萬人。在要求停辦或者空場舉辦的意見仍存的形勢中，在一定限制下接納國內觀眾入場的辦賽方式基本敲定。 此舉遵循了政府新冠防疫措施中對大規模活動的限制。IOC等奧運相關人員、通過低價提供觀賽機會的“學校聯合觀賽項目”入場的兒童和學生則另行計算。 各方在磋商中達成一致，若疫情惡化併發佈緊急事態宣言或者“防止蔓延等重點措施”，就採取包括空場在內的應對措施。關於8月24日開幕的殘奧會，則確認將在7月16日以前做出決定。 在線參加磋商的IOC主席巴赫強調：“IOC完全支持（人數上限）決定。”奧組委主席橋本聖子在記者會上稱“舞台的框架完成了”，但也表示“只要疫情未能得到抑制，就必須也做好空場的心理準備。” 門票已銷售了全體的約42%。奧組委秘書長武藤敏郎在記者會上表示將對超過人數上限的時段再次抽籤，說明稱售出的約448萬張門票將因奧運延期和再次抽籤減至約272萬張。他表示原本預估900億日元（約合人民幣53億元）的門票收入預計減到一半以下，有必要圍繞收入減少與日本政府、東京都展開磋商。 對於將另行計算的奧運相關人員，武藤稱“他們是IOC和各國際單項體育聯合會的相關人員、重要客...