聯合國報告員曾指出 日本學生支援制度存在歧視

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【共同社6月22日電】

22日據相關人士透露，4位聯合國人權狀況特別報告員今年2月致信日本政府，關於向新冠疫情下陷入貧困的學生發放最高20萬日圓的支援制度，認為把朝鮮大學校（東京都小平市）的學生排除在對象之外屬於「歧視」，「強烈要求」加以糾正。信中還指出，對外國留學生附加成績條件也「可能相當於歧視」。

多位人權領域專家一致認為，非常時期的生活支援政策使少數族裔受到了不當對待。該制度已在3月結束，日本政府4月反駁稱此舉並非歧視，未同意糾正。 負責種族歧視問題的特別報告員阿丘梅以及分別負責教育權、移民權利、少數族裔問題的特別報告員向日本政府發出了聯名信。

被指存在問題的制度名為「學生支援緊急補貼」，於去年5月創立，對象為大學、短期大學、外國大學日本分校的學生等，朝鮮大學校因屬於《學校教育法》上規定的「各種學校」而被排除在外。此外制度還對留學生規定了「成績排名前30%」的發放條件。

聯名信就該制度稱「歧視朝鮮大學校的少數族裔學生的做法令人擔憂」，認為這樣的排除「將進一步危及學生等接受促進身份認同的教育」。 關於成績條件，信中強調「留學生（在疫情下）面臨的困難與學業成績無關」，要求採取措施停止將制度運用與上述兩個問題聯繫起來、防止類似情況再次發生並明確責任。

圍繞該制度，當事方及人權團體以歧視性政策為由提出抗議，國際非政府組織（NGO）「反歧視國際運動」（IMADR）...