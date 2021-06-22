羽田機場將擴大引進自動駕駛輪椅

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【共同社6月22日電】

東京羽田機場正在推進採用觸控螢幕設定目的地就能移動的「自動駕駛輪椅」，7月中旬起使用範圍將擴大，第一和第二航站樓所有區域均可利用。不僅是老年人和身障人士，感覺疲勞的旅客也可免費利用。此舉旨在減輕人們在空間很大的機場內的移動負擔。

航站樓運營方日本機場大樓公司與東京的電動輪椅製造商WHILL於22日舉行了媒體說明會。日本機場大樓業務開發課長倉富裕表示，「希望實現能輕鬆利用的零負擔移動」。之後另一名負責人坐上實際使用的自動駕駛輪椅，在候機廳進行了移動。

自動駕駛輪椅在行駛時可通過車體前方的傳感器探測障礙物並避開。時速約為2.5公里，抵達目的地後會自動返回等候地點，無需歸還。

去年7月第一航站樓引進了該輪椅，本月14日起第二航站樓北區也開始使用。7月中旬起將擴大至第二航站樓全部區域。目前共配備9台，計劃本年度內增加至24台。可使用的時間為上午8點至晚上8點。（完）