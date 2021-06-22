日本專家就東京奧運稱“空場辦賽最安全”

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【共同社6月22日電】鑑於東京奧運的觀眾人數上限已在五方磋商上敲定為1萬人，向日本政府等就舉辦奧運導致的新冠疫情擴大風險提出建議的專家紛紛指出“空場辦賽最安全”、“請出示具體對策的信息”等。 政府對策小組會成員、東邦大學教授館田一博（傳染病學）指出：“誰都知道空場辦賽最安全、風險小。”他還提出要求說：“希望說明，接納觀眾的情況下如何應對，能否不提高比賽場館內外風險就舉辦？如果決定了即便承擔風險也要接納觀眾，那麼希望明確一旦疫情擴大時的責任，舉辦安全安心的奧運。” 參與提出建議的東北大學教授小坂健（公眾衛生學）警告稱：“在7月至8月疫情再度流行令人擔憂的情況下，放假期間舉行開幕式，釀成節日氣氛，存在相當大的疫情擴大風險。”他要求：“在接納觀眾之際，希望出示具體對策的信息，例如奧運相關人員都打疫苗等。” 對於很多人通過影像等看到未採取充分防疫措施的觀眾、以及在助威活動中情緒高漲的人們的樣子，將此視為“放鬆防疫措施也行”，專家們在18日公佈的建議中強烈警惕。專家中的一人強調說：“以接納觀眾的形式舉辦奧運，不能成為與要求人們配合防疫措施相矛盾的訊息。” 作為彙總建議核心人物的小組會會長尾身茂21日通過秘書表示，“今天無法接受採訪”。（完）