關注：疫苗能否在日本年輕人中普及仍未知

Newsfrom Japan

【共同社6月22日電】日本在大學和企業的新冠疫苗接種工作已正式啟動。在領先的美國，推動年輕人群接種成為課題。加上出現不良反應的報告，在日本能多大程度滲透仍是未知數。可能阻礙冷靜判斷的錯誤信息在網上擴散。接種反而帶來防疫措施的鬆懈也令人擔憂。 ▽反對 厚生勞動省研究班以約2萬人為對象，分析接種後出現的疼痛和發熱症狀。結果得知症狀多出現在次日，存在年輕人和女性頻度較高的傾向。不過，這些症狀會在數日後消失，也能通過解熱鎮痛藥緩解。 在海外，打完輝瑞產或莫德納產疫苗後，以年輕男性為主出現“心肌炎”的情況也有報告。因果關係尚未得到證明，東京醫科齒科大學教授森尾友宏（小兒免疫學）表示：“（該情況）極少發生，仍推薦接種。” 截至20日的美國疾病控制和預防中心（CDC）統計顯示，美國65歲以上人群近8成已完成接種，18歲以上人群則僅為5成多。對處於緊急使用許可階段的疫苗抱有抗拒感的部分學生反對稱“為什麼必須為了使他人放心而讓步”，還發起抗議活動。 ▽不安 疫苗在日本的年輕人中會普及嗎？長崎國際大學（長崎縣佐世保市）以該校和同系列高中的學生等為對象實施問卷調查，得到了約2200人的回答。“願意接種”和“相對而言願意接種”的人共佔48%。關於不願接種的理由，最多的回答的是“害怕不良反應”。 大學的負責人分析稱“網上或周圍的不確切信息可能加劇了不安情緒”。該校通過DVD面向學生進行科學講解，還接受諮詢。...