在日比賽後拒絕回國的緬甸球員申請難民認定

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【共同社6月22日電】緬甸國足隊員PYAE LYAN AUNG（27歲）22日向日本大阪市的大阪出入國在留管理局申請了難民認定。他5月在千葉市參加世界盃預選賽時豎起3根手指以示對緬甸軍方的抗議並拒絕回國。日本出入國在留管理廳認為其回國可能遭受迫害，將迅速推進認定手續。 這名球員向媒體表示：“能提交申請令人安心。希望獲得認定。”據支援律師透露，已接到多家公司聯繫詢問錄用他的事宜。根據日本政府面向在日緬甸人的緊急避難措施，也申請了變更為允許居留6個月和就業的“特定活動”在留資格。 該球員還表示：“最希望的是作為職業選手踢球。我想（短期內）也存在語言的問題，很難從事其他工作。”對於中部曼德勒22日發生軍方與民間武裝組織的衝突，他擔心道：“聽說了家鄉曼德勒發生衝突。內心很痛苦。” 該球員5月下旬以90天短期簽證入境日本。同月28日參加與日本隊的比賽時，豎起3根手指以示對2月發動政變全面掌權的緬甸軍方的抗議。本月16日深夜，他原計劃與其他隊員一同回國，但在關西機場表明拒絕回國的意向並與支援者匯合。 日本法相上川陽子在18日的記者會上迴避就個別情況作答，但同時表示“將考慮局勢變化，對緬甸人員採取妥善應對”。 日本政府5月宣佈，以政變導致局勢不穩定為由，作為緊急避難措施，允許希望繼續留在日本的緬甸人延長在留期限和就業。（完）