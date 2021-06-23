著名評論家立花隆去世 曾揭露田中角榮資金問題

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【共同社6月23日電】近日獲悉，在日本戰後新聞史上留下濃墨重彩的評論家立花隆（本名：橘隆志）4月30日晚11點38分因急性冠狀動脈綜合征去世，享年80歲。他是長崎市人，曾發表雜誌文章追究時任首相田中角榮資金來源問題迫使其下台。 從宇宙、腦死亡到靈長類動物學、歷史，其著作涉獵極廣，以“知識巨人”而著稱。據遺屬透露，立花患有糖尿病和心臟病等宿疾，此前反復住院治療。但他並未感染新冠病毒。 立花幼年全家遷居中國，戰敗後經歷了艱辛的撤僑。其少年時期在父親的家鄉水戶市度過。從東京大學法語系畢業後，進入《文藝春秋》工作，在當了2年多雜誌記者等之後辭職。然後又攻讀東大哲學系，同時作為週刊雜誌主編等開展活動。 1974年10月，立花縝密調查田中角榮相關資金流動和積蓄錢財，在月刊雜誌《文藝春秋》上發表《田中角榮研究》，此文深入挖掘田中資金來源問題。田中內閣於2個月後集體辭職。在1976年曝出的洛克希德案中，立花也嚴詞批評，並持續發表法庭旁聽記錄。 之後，立花還在政治評論和最前沿科學等領域發表各類著作，被稱為“知識巨人”。 1995年成為東大尖端科學技術研究中心客員教授。2007年成為東大研究生院情報學環特任教授、立教大學研究生院21世紀社會設計研究科特任教授。同年年底，他接受膀胱癌手術，並在月刊雜誌上連載抗癌記錄。 立花發表了《日本共產黨研究》、《從太空歸來》、《瀕死體驗》、《天皇與東大》等眾多著作。...