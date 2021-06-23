詳訊：上野動物園首迎大熊貓雙胞胎降生

Newsfrom Japan

【共同社6月23日電】東京都政府23日發佈消息稱，上野動物園雌性大熊貓“真真”（15歲）產下兩隻寶寶。這是2017年6月“香香”（雌性，4歲）降生以來上野動物園時隔4年再次迎來大熊貓寶寶，而雙胞胎尚屬首次。香香與雙胞胎或將一同“吸粉”。 據園方介紹，雙胞胎性別尚不清楚，分別於23日凌晨1點03分和凌晨2點32分出生。目前僅知道其中一隻體重124克。據稱，幼崽叫聲響亮，包括母親在內均未發現健康問題。 一般來說，雌性大熊貓同時照顧兩隻幼崽的情況很少見，據悉園方將其中一隻放入保育箱，另一隻交由真真親自照顧。 園方確認真真3月6日與雄性大熊貓“力力”（15歲）完成交尾。5月23日前後出現懷孕跡象，包括竹子食用量減少、休息時間增加等。園方本月4日安排真真暫別遊客，預備生產。 真真與力力2011年2月從中國來到上野動物園。2012年7月產下該動物園近24年來第一隻自然交配的幼崽，但6天後因肺炎死亡。2017年6月真真產下香香，令來園遊客暴增引發熱潮。 大熊貓母子的所有權均歸中方，香香計劃到今年12月底歸還。真真與力力原定2021年2月的歸還期已延長至2026年。（完）