烏干達奧運代表團被認定為密接

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【共同社6月23日電】日本大阪府泉佐野市22日宣佈，泉佐野保健所認定在該市開展東京奧運賽前集訓的烏干達代表團共8人以及在當地的隨行市政府職員1人為在成田機場檢疫中查出新冠病毒陽性並被隔離的1名成員的密切接觸者。保健所要求烏干達代表團在宿舍待命並避免開展練習，直至抵達日本滿兩週時間的7月3日。 烏干達代表團9人於6月19日抵日。除在機場檢疫呈陽性的1人外，其餘8人20日起開始在泉佐野市內的酒店開展集訓。據該市透露，被保健所認定為密接的人均在當天和21日的PCR檢測中呈陰性。 泉佐野市從集訓開始之初就要求代表團暫時避免開展練習。該市詢問代表團赴日乘坐飛機時戴口罩的情況以及座位安排等，並與保健所就要求避免練習的時間進行了討論。 泉佐野市長千代松大耕在記者會稱“無法在奧運前的重要時期開展練習，十分可憐”，念及運動員顯得非常沮喪。 代表團和集訓相關人員中是否有人屬於密接者由地方政府判斷，而非機場檢疫。千代松表示：“我感覺有必要在（代表團抵達迎賓地前）較早階段判斷是否屬於密接者。” 代表團至7月19日的逗留期間，與集訓相關人員以外的當地居民幾乎完全隔開。他們將每天接受PCR檢測。泉佐野市將取消歡迎會和練習觀摩會等代表團與居民直接交流的活動。（完）