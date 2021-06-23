共同詳訊：日本首次有運轉逾40年核電機組重啟

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【共同社6月23日電】

日本關西電力公司23日重啟了運轉已超過40年的美濱核電站3號機組（福井縣美濱町）。在運轉年限「原則上40年、最多延長20年」的現行規則下，尚屬全國首次。在東京電力公司福島第一核電站事故10週年之際，日本步入「60年運轉時代」。美濱3號機組時隔約10年恢復運轉，但因核電站有義務建設的反恐設施尚未建成，將在設置期限前的10月23日停運，此次重啟只是為期4個月的短期運轉。

日本政府提出運用不排放二氧化碳的去碳化電源，同時也展現降低核電依賴度的姿態。在預計難以新建的情況下實施的此次重啟或許也將給其他核電站的運轉計劃帶來影響。由於外界對關電董事收受財物問題的不信任感和對逾40年核電站安全性的擔憂，關電有必要進一步努力以獲得社會的理解。

在美濱3號機組的中央控制室，上午10點運轉人員操作已更換為最新式的中央控制盤觸摸屏，啟動了反應堆。原子能規制廳的負責人及福井縣、美濱町的幹部也都來到現場。關電方面表示「將以安全為第一要務，謹慎開展作業」。

美濱3號機組從2011年5月啟動定期檢查後停運。此次重啟後，集中於縣南部的關電美濱、大飯、高濱3座核電站將同時處於運轉狀態。

據關電透露，美濱3號機組將於本月24日凌晨到達核裂變反應穩定持續的「臨界」狀態。計劃29日開始發電和輸電，7月27日開始商業運轉。 圍繞運轉超過40年的美濱3號機組和高濱1、2號機組（高濱町），知事杉本達治4月2...