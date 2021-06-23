東京奧組委宣佈奧運場館「限酒令」

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【共同社6月23日電】

東京奧運會和帕運會組織委員會23日宣佈，禁止在比賽場館飲酒或攜帶酒精飲料入內，也不會進行銷售。雖然作為新冠疫情防控措施，此前曾探討限制時間段等提供酒類，但遭到輿論的嚴厲批評，朝野政黨也紛紛提出異議。

召開記者會的奧組委主席橋本聖子表示「如果多少會讓國民感到不安，就必須放棄」，並透露稱也已得到簽訂贊助商協議的酒精飲料公司「朝日啤酒」的同意。面向相關人員的休息室也不提供酒類。

奧組委和日本政府23日在線召開與辦賽地方政府間的聯絡磋商會，報告了寫有禁止飲酒等內容的觀眾指導方針。據中央政府稱，有地方政府對禁止飲酒表示歡迎。在札幌市舉行的奧運馬拉松和競走等項目的觀賽指導方針將於近期另行公佈。

磋商會上，奧運相丸川珠代等人報告了決定觀眾人數上限在場館容納人數50%以內且最多1萬人的與國際奧委會（IOC）等的五方磋商內容，並與地方政府交換意見。觀眾人數上限在東京都以外的場館也採用統一標準。有意見提出，不僅是緊急事態宣言和防止蔓延等重點措施發佈的時候，就夜間賽事也有必要探討包括空場形式在內的應對。

東京都知事小池百合子因過度疲勞而進行靜養，副知事多羅尾光睦作為代理出席了會議。（完）