焦點：認定奧運代表團密接者的責任歸屬成課題

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【共同社6月23日電】參加東京奧運會的烏干達運動員代表團在日本成田機場接受檢疫時查出新冠病毒陽性人員，圍繞如何應對，中央政府和地方政府的合作出現裂縫。對於主張“由地方政府負責”特定密切接觸者的中央政府，接納地大阪府的知事吉村洋文反對稱“原本的道理就是讓代表團留在成田”。責任歸屬模糊不清，今後如何應對也伴隨不安。 代表團9人於19日下午抵日。1人查出陽性被隔離，因其餘8人呈陰性，乘坐包租巴士抵達了賽前集訓地大阪府泉佐野市。 成為問題的是密切接觸者的調查。據悉運動員等在飛機艙內的座位可能也較近，但“檢疫所沒有調查是否屬於接觸者”（厚生勞動省負責人語）。受託調查的大阪府保健所是在代表團抵達泉佐野市後才開始收集信息。在一行人員入境3天後的22日，終於判斷“全體人員屬於密切接觸者”。 保健所的負責人很為難，稱“在中央政府的文件中，也沒有在檢疫所發現陽性人員時如何應對的清楚規定，陽性人員自身不在大阪，連詢問情況都做不到”。 吉村21日向媒體稱“中央政府不調查的話只能由府政府來調查”，並不滿地表示“讓地方政府的保健所調查檢疫所管理的全部陽性人員，這是不合常理的規定”。 也出現了擔憂移動過程中感染擴散的意見。中央政府強調沒有問題，理由是“不乘坐公共交通工具，以完全隔開的形式移動”（官房長官加藤勝信）。不過，立憲民主黨眾議員逢坂誠二21日在國會內面對厚勞省負責人等的說明，指出“是否屬於密切接觸者在前...