印度奧委會主席稱不應使奧運政治問題化

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【共同社新德里6月23日電】共同社近日通過電話採訪獲悉，印度奧委會主席納林德·巴特拉（64歲）關於東京奧運會和殘奧會組委會作為新冠變異病毒對策不允許印度等國運動員在賽前與其他國家舉行練習賽一事，批判稱“不應把運動員捲入奧運政治問題化中”。 巴特拉表示，理解日本國內對舉辦東京奧運會存在慎重意見，強調“尊重欲確保國民安全的想法”。但同時稱，不能讓運動員成為犧牲品、僅特定國家受到不公平待遇。他認為賽前的幾天對運動員來說極為重要，強調限制練習賽“是不理解體育運動的政治領導人的判斷，不現實”。 奧組委的方針是，要求來自包括印度在內的11國運動員避免接觸其他國家代表團，也不允許進行練習賽等。巴特拉說明稱，印度代表團在不外出的隔離環境下練習，接種疫苗且訪日前每天接受檢測，將採取最大限度的對策。 成為限制對象的11個國家包括以印度為首的南亞各國、英國、埃及、越南、馬來西亞。（完）