日本最高法院再次判定「夫婦同姓規定」合憲

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【共同社6月23日電】

日本最高法院大法庭（審判長：大谷直人院長）23日針對《民法》和《戶籍法》規定的夫婦必須使用同一姓氏是否違憲的家事審判作出判斷，繼2015年12月的同類訴訟判決，再度判定夫婦同姓規定「合憲」。

關於該判定，15名法官中有4人的意見是「違憲」。 夫婦有義務使用同一姓氏的規定於明治時代制定，戰後也沿用至今。在女性參與社會取得顯著進展，家庭形式與價值觀發生改變的情況下，如何看待社會形勢的變化成為了焦點。

最高法院就判定理由指出，「即使結合社會變化和國民意識變化等各種情況，也無法認可應改變2015年大法庭判決的判斷」。關於制度應該如何，最高法院認為「這與是否合乎憲法的審查問題屬於不同維度，是理應在國會討論判斷之事」，敦促推動立法討論。

2015年的大法庭判決指出，夫婦同姓制度已在社會滲透。承認實際妻子改為夫姓的情況佔壓倒性多數，存在不利，但以「通過把原有姓氏作為通常叫法使用，可在一定程度上緩解」為由，判定不屬於違反《憲法》。當時有5人表明了「違憲」的立場。

法制審議會1996年曾提出修改《民法》，內容包括實施可根據意願在婚後也保留各自姓氏的「可選擇夫婦別姓」制度。然而因自民黨的反對，最終未能向國會提交法案。

此次提出家事審判的是東京都內3對處於事實婚姻狀態的夫婦。他們要求使用不同姓氏在法律上完成結婚手續，但結婚登記未被受理，為要求受理而在2018年提出家事審判。（完）