奧運觀眾指導方針出爐 不戴口罩或被拒絕入場

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【共同社6月23日電】23日距東京奧運會開幕倒計時1個月，奧組委公佈了結合新冠疫情對策的觀眾指導方針，寫入不在比賽場館銷售酒類、禁止飲酒等內容。作為遵守事項列舉了入場時和在場館內原則上一直戴口罩等，稱可能由奧組委判斷向違反者採取拒絕入場或退場措施，提醒民眾注意。 奧組委和政府等23日在與辦賽地方政府的聯絡磋商會上報告了指導方針。其中禁止攜帶酒精飲料入內，並寫入對於入場時兩次測得體溫達37.5度以上者或不戴口罩者（嬰幼兒除外）拒絕入場。其中未呼籲避免跨都道府縣來場，僅寫入“避免與同住者以外人員住宿與飲食等儘可能防止混交，並希望配合抑制人流”。 從抑制觀賽人流的觀點出發，要求直接往返於場館，推薦使用智能手機接觸確認APP“COCOA”。為避免公共交通和場館周邊擁擠，要求來場時確保充裕的時間，呼籲在場館內貫徹避免三密（密閉、密集、密切接觸）以及和他人保持距離等。 大聲加油、與其他觀眾或工作人員擊掌或勾肩加油、與運動員握手等也被禁止。為了在觀賽後也能確認座位號，門票的票根或數據需要至少保管14天。 關於成為課題的與防暑措施之間的關係，為了預防戴口罩引起中暑，在室外若能與他人保持充分距離，則允許摘口罩。（完）