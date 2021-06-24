上野動物園大熊貓雙胞胎寶寶何時征名未定

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【共同社6月24日電】東京上野動物園雌性大熊貓“真真”（15歲）23日時隔近4年產子、誕下雙胞胎寶寶。附近百貨店隨即推出紀念活動。4年前“香香”誕生時，取名應徵超過32萬件，對公眾亮相後也採取抽籤方式，人氣極高，今後的活動或將受到關注。 松坂屋上野店（東京都台東區）的紀念活動上，入口處懸掛的金色彩球打開後，寫有“慶祝熊貓寶寶誕生！！”的條幅一下子展開，來店的客人爆發出熱烈掌聲。 向前300名顧客贈送熊貓圖案的金太郎糖，排隊第一個拿到的40多歲女性藥劑師笑著表示：“值得慶祝的新聞很少，（得知這一消息）很高興。希望能早點見到（熊貓寶寶）。”該店店長朝比奈光子稱：“迎來這一天很幸福，希望上野變得有活力。” 據園方透露，熊貓寶寶公開徵名和對公眾亮相的計劃尚未決定，稱“將視成長狀況考慮（何時亮相）”。 2017年6月出生的香香從7月開始征名活動，通過網絡等收到了逾32萬件應徵方案。同年9月，在評選委員會縮小候選範圍後，決定了投票數最多的名字。 香香在出生約半年後的同年12月19日面向公眾亮相，最初限定1天亮相兩個半小時，園方首次採取抽籤參觀的方式。亮相首日有約1.83萬組申請約400組的參觀名額，中籤率約達46倍。（完）