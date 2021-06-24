話題：東電和引能仕合作開發不排放CO2的氫生產模式

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【共同社6月24日電】東京電力公司和引能仕（ENEOS）控股正摸索進一步減輕環境負荷利用新一代能源氫。雖然氫在使用時不排放二氧化碳（CO2），但用煤炭和和天然氣生產氫時會產生二氧化碳。若通過太陽能和風力等可再生能源電解水製造氫，則生產過程中不會排放二氧化碳。與用煤炭等生產相比，如何降低較高的費用成為課題。 東京電力控股6月在甲府市啟動了實證試驗，在附近的工廠和超市鍋爐燃燒電解製造的氫，利用其產生的熱能。電解過程使用東電的電力，將來改為太陽能電力。東電負責人認為：“國內有8400件左右的需求。” 引能仕控股將開發把氫和二氧化碳作為原料，代替汽油和航空燃料使用的合成燃料。氫通過夏季和白天未用完的再生能源電力進行生產。據稱，通過使用從工廠回收的二氧化碳，可實現合成燃料淨零排放。能直接利用全國加油站設備提供給汽油車是其優點。 東京燃氣公司與開展半導體製造裝置業務的SCREEN控股開始共同開發電解裝置的零部件，把分解水的電極等製成薄膜狀，通過大量生產降低成產成本。 日本能源經濟研究所研究主乾柴田善朗指出，擴大氫利用最大的課題是如何降低成本，稱“若沒有旨在抑制二氧化碳排放的稅金等措施，以及獎勵使用氫的補貼等政策，引進氫將很難推進。”（完）