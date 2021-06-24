日本警察廳擬創設「網絡局」應對外國攻擊

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【共同社6月24日電】

日本警察廳24日基本決定創設旨在對抗重大網絡案件的「網絡局」，將從全國警察中召集約200名辦案人員成立「網絡直轄隊」（暫名）負責獨立調查。該決定已報告給國家公安委員會。計劃在明年的例行國會上修改《警察法》，網絡局力爭在2022年4月，直轄隊在2022年度內啟用。

警察廳認為面對中國、俄羅斯、朝鮮等疑似國家層面參與的大規模網絡攻擊，必須以強硬姿態應對。這是警察廳繼1994年7月成立生活安全局後再設新局。除皇宮警察總部外，由警察廳直接負責調查是1954年該廳設立後首次。

警察廳幹部表示：「調查對象有限，主要著眼於查明國家參與等背景。直轄隊單獨逮捕嫌疑人基本不在設想範圍內。」 據警察廳透露，網絡局將對分設於公安及生活安全部門的網絡案件部門進行統一。此外負責情報解析及與民間企業的合作。隨著新設網絡局，作為技術部門的信息通信局將被撤銷，其職能轉移至該廳長官官房，推動引進數字政策及人工智能（AI）等尖端技術。

網絡直轄隊在組織結構上隸屬於關東管區警察局（埼玉市）。實際據點設在東京都內，配置約200名精通互聯網及網絡調查的辦案人員，正就此展開協調。

調查對象將聚焦重大案件，例如針對行政機構及重要基礎設施、調查需要高級技術、在全國連環發生造成重大損失的案件。除了查扣和解析證據之外，還有權逮捕嫌疑人及將資料移送檢方。根據需要還可與都道府縣警方開展聯合調查或與海外機構合作。 《警...