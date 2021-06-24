聚焦：奧運場館禁酒暴露混亂 企業擔心形象下滑

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【共同社6月24日電】在東京奧運比賽場館提供酒類因受到了超出奧組委預料的國民反對，不得不轉為放棄。眾院選舉在即，非常在意輿論動向的執政黨的意向、以及擔心混亂導致形象下滑的贊助商的要求是其背景因素。雖然為了把損傷控制在最小限度而謀求儘早了結此事，但在距離奧運會開幕還有1個月之際，暴露出混亂依然持續。 ▽瞬間轉變 “不存在飲酒方針改變了的事實。是爭取在今天做出決定。”奧組委秘書長武藤敏郎23日在記者會上這樣強調，但實際上圍繞提供酒類的方針在短短幾天內就大改。 奧組委21日作為新冠防疫對策，把場館的觀眾人數上限定為“容納人數50%以內且最多1萬人”，加緊製作包括允許在場館內喝酒的面向觀眾的指導方針。鑑於朝日啤酒公司作為日本國內最高級別贊助商擁有供應權，因此朝著以設定時段限制等兼顧防疫對策為條件，允許銷售酒類的方向，展開了最後協調。 但22日凌晨，提供酒類的方針被報道後，網上批評意見接連出現。奧運相丸川珠代在當天的記者會上稱“從奧運的性質來看，無論如何都會存在利益相關方”之後，反對勢頭進一步擴大。 如果對在新冠疫情下舉辦奧運的批評加強，就可能導致要求停辦的論調變強勁，影響政權運營和秋季前將實施的眾院選舉。自民黨幹事長二階俊博明確說“禁酒很重要”後，政府和奧組委瞬間轉變為放棄提供，晚間就基本決定將採取措施在翌日的23日內平息事態。 奧組委相關人士表示：“即便在‘防止蔓延等重點措施’地區，也是...