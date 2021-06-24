日本2020年度工傷原因中職權騷擾居首

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【共同社6月24日電】日本厚生勞動省23日發佈消息稱，2020年度因工作原因罹患抑鬱症等精神障礙、被認定為工傷的有608起，比上年度增加99起。自1983年度開始統計以來，連續兩年創新高。從原因來看，去年新列入認定標準項目的“職權騷擾”最多，為99起。認定自殺（含未遂）的有81人，比上年度減少7人，與新冠疫情相關的認定有7起。 職權騷擾導致的工傷近年來已成為社會問題，新設職權騷擾項目後，惡劣職場環境蔓延的實際情況再次凸顯出來。圍繞職權騷擾的自殺，豐田汽車公司就一名男職員（當時28歲）的自殺於今年4月承認了因果關係，與遺屬方面達成和解。 據厚勞省透露，僅次於職權騷擾的原因為“經歷、目擊悲慘事故和災害”，有83起；“來自同事等的暴力、欺凌及惡意行為”有71起。 申請數量為歷史第二多，達2051起。其中女性999起，佔48.7%，較5年前增長約10個百分點。從行業來看，申請和認定最多的均為“社會保險、社會福利、護理業務”。 另一方面，超負荷勞動導致的心腦疾病的工傷申請為784起，為過去5年間最少。認定194起，其中死亡（過勞死）67人。寫進病發前2至6個月平均每月加班80小時等“過勞死線”的認定標準得到反映的2002年度以來，2020年度的相關申請和認定數量均創新低。 厚勞省的負責人表示：“在工作方式改革和新冠疫情的背景下，勞動時間減少可能產生了影響。”從行業來看，申請和認定最多的均為“...