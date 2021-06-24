日本陸自一把手為炮彈落到演習場外道歉

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【共同社6月24日電】關於日本陸上自衛隊饗庭野演習場迫擊炮炮彈落到場外的問題，陸自一把手、陸上幕僚長吉田圭秀在24日的記者會上道歉稱：“給當地地方政府、各位居民造成很大不安與擔憂，由衷道歉。”他認為此次乃人為失誤，表示在查明原因、徹底採取措施防止再次發生之前，饗庭野將中止所有實彈射擊。陸自認為很可能是訓練部隊搞錯了火藥量，正在進行調查。 官房長官加藤勝信也在記者會上強調：“極其遺憾。必須查明原因並徹底防止再次發生。”據稱目前並無人員傷亡的報告。陸自24日上午在演習場以西約1公里的山裡發現可能是迫擊炮炮彈的碎片。按照計劃炮彈應飛行約2.5公里後落在演習場內，但實際飛行約6.0公里，越過了西側的國道367號。 陸自18日起在國內各地的演習場等處與美國陸軍實施聯合訓練“東方之盾”。原計劃在饗庭野從24日起進行包括實彈射擊的戰鬥訓練，但已取消使用實彈。北海道矢臼別演習場的火箭彈射擊則未變，吉田表示：“希望日美雙方貫徹安全管理、取得成果。” 陸自中部方面總監部的幕僚長酒井秀典24日上午在滋賀縣政府向知事三日月大造說明了經過，道歉稱“將徹底查明原因，努力防止再發”。三日月接受採訪表示，已要求迅速共享信息，表達擔憂稱：“（炮彈）越過正在施工的國道落地，這是關係到人命的重大事件。” 場外著彈發生於23日上午10點40分左右，當時高知駐地（高知縣香南市）第50普通科連隊正在進行訓練。（完）