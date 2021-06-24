宮內廳長官稱天皇擔憂東京奧運導致疫情擴大

Newsfrom Japan

【共同社6月24日電】日本宮內廳長官西村泰彥24日在例行記者會上，就天皇如何看待東京奧運會和殘奧會透露說：“陛下對目前的新冠疫情非常擔憂。我的體會是，陛下正在擔心在國民中存在不安呼聲的形勢下，舉辦（奧運）是否會導致疫情擴大。” 西村還補充說明稱：“在每天與陛下的交談中，我切身感受到了這些。沒有直接從陛下那裡聽到過這樣的話語。” 天皇擔任奧運會和殘奧會的名譽總裁，正在探討出席開幕式並宣佈開幕的事宜。西村強調：“為了避免出現疫情擴大那樣的事態，希望以奧組委為首，相關機構攜起手來，做到防疫萬無一失。”對於出席開幕式和觀看比賽等皇室對奧運的參與，他僅表示“正在與相關機構協調。還沒到能向大家介紹的階段”。 關於奧運，天皇去年2月在生日之際舉行的記者會上，發言說“祈願全球性的體育盛典在相關各位的努力下，能夠順利取得成功”。其身邊人士透露說，3月敲定延期之際，天皇曾表示““祈願成為對運動員、奧運相關人員和觀眾而言安全舉辦的，拓展和平友好之環的奧運”。 以前在日本舉辦的奧運中，1964年東京奧運和1972年札幌冬奧會之際，昭和天皇作為名譽總裁宣佈了開幕。1998年長野冬奧會之際，時任天皇（現上皇）宣佈了開幕。此外，他們還通過觀賽以及與海外要員交流等，為大會成功提供了支持。（完）