日本過半數高齡人士至少施打過一次疫苗

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【共同社6月24日電】

24日從日本政府的統計數據獲悉，國內65歲以上高齡人士中，至少施打過一次新冠疫苗的人數已經超過一半。自4月12日啟動對高齡人士的施打以來已過去兩個多月，5月連假結束後施打全面展開，之後速度加快，6月以來有時單日達80至90萬次。

此外，不問年齡面向全體對象的單日施打次數6月9日以來超過100萬次，結束第一次施打的人佔總人口的19％。 截至23日高齡人士累計施打2434萬次。首相菅義偉表示力爭7月底完成施打，如果按照目前的速度，7月底將達到近8成。

政府的統計顯示，截至23日至少施打過一次的高齡人士有1813萬人，佔比51.1%。各都道府縣中，佐賀（68.3%）、岐阜（65.6%）、山形（63.2%）等施打率較高。

完成兩次施打的高齡人士有621萬，佔17.5%。全部人口中完成一次施打的有2478萬人，佔19.5%；完成二次施打的有1100萬人，佔8.7%。

6月起職場和大學的施打也正式展開。不過中央政府23日稱，職場施打等的需求很大，使用的美國莫德納公司的疫苗可能不夠，宣佈暫停受理職場施打和地方政府大規模施打的申請。政府今後是否能穩定供給一線所需疫苗或成為課題。

關於政府力爭的每日施打100萬次，6月的多個單日已達成。包括高齡人士和醫務人員等在內的單日施打次數最多的是14日，為103萬次。9日和15～17日也超過100萬次。 截至22日的統計顯示14日超過100萬次，但1...