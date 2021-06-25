東京奧運期間確保單日最多1.8萬名民間保安

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【共同社6月25日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會24日透露，關於負責比賽場館等安保工作的民間保安人員，已確保單日最多1.81萬人。奧組委稱這可能是迄今最大規模。包括奧運及其前後在內，累計確保60.12萬人次。均為設想場館滿座的人數。 日本政府、奧組委等21日舉行五方磋商，決定觀眾人數上限為場館容納人數50%以內且最多1萬人。今後將推動合理化，修改為實際需要的人數等，7月再行公佈正式辦賽時的陣容。民間保安公司組成的奧運安保企業聯營體（JV）中，有來自全部47個都道府縣的553家加入。 民間保安負責觀眾與相關人士進入場館時的安檢、場館巡視、交通疏導等。東京、千葉、埼玉和神奈川1都3縣與靜岡縣的部分場館由奧運贊助商SECOM和ALSOK為主的JV負責，其他地方場館由這兩家公司承包。 近年來奧運規模變大，反恐措施也愈加重要，確保民間保安成為課題。2012年倫敦奧運因無法按計劃確保人員，緊急派軍人填補了缺口。（完）