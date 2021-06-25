日本總人口1.26億 跌至全世界第11位

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【共同社6月25日電】

日本總務省25日公佈了人口普查初步數據。截至2020年10月1日，包括外國人在內的日本總人口為126,226,568人，較2015年的上次調查減少約86.8萬人，降幅為0.7%。據聯合國估算，日本人口居世界第11位，自1950年有可比數據以來首次跌出前十。從地區來看，38個道府縣人口減少，而東京圈（埼玉、千葉、東京、神奈川）增加80.8萬人，人口分佈不均愈發明顯。

日本總人口在2015年的人口普查中首次呈現減少，降幅為0.8%。這次普查因外國人增多等，降幅略有改善。但受到新冠疫情的影響，預計出生數將下滑等，未來前景嚴峻，政府需要採取根本性的措施以應對人口減少。

在人口減少的38個道府縣中，有33個道府縣的降幅擴大，人口加速減少。各道府縣中降幅最大的秋田為6.2%，青森、岩手同以5.3%緊隨其後。人口增加的9個都府縣除了東京圈外還有愛知、滋賀、大阪、福岡及沖繩。其中，大阪從上次的減少轉為增加。除愛知、滋賀、沖繩外的其餘5個都縣的增幅擴大。增幅最大的東京為4.1%。

從市町村（東京23區視為1市統計）來看，全部1719個市町村中人口減少的佔82.4%。降幅在5%以上的市町村佔總數的50.9%，超過半數。 據聯合國估算，日本在世界人口中的佔比為1.6%。排名前20的國家中，只有日本2015至2020年人口減少。 全國家庭數增加4.2%，達到5572萬戶。戶均人口為2...