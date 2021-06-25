分析：日本政府亟需為克服人口減少描繪藍圖

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【共同社6月25日電】2020年日本人口普查初步數據中，不僅總人口減少勢頭未得到抑制，而且人口向大城市加速遷移的狀況也凸顯出來。政府為克服人口減少而提出的振興地方招牌政策第一期（2015～2019年度）不見成效，亟待徹底調整。如何正視人口減少的現實並激發地區活力，政府應盡快出示藍圖。 2020年1月的總務省人口動態調查顯示，生育主力人群20～39歲的日本男女有2602萬人，而0～19歲人群有2104萬人，少了約2成。隨著少子化日益進展，預計今後出生數也難有大幅改善，總人口要止跌回升並非易事。 地方人口外流也很嚴重。初步數據顯示有38個道府縣人口減少，佔都道府縣的8成。儘管各地千方百計吸引移居者，但以年輕人為中心的都市圈對人口的虹吸抵消了移居成效。 今後需要以新思路重新擬定政策，諸如從根本上改變移居補貼等既有政策，通過激發地區經濟活力吸引人口流入等。在預計今年秋季舉行的眾院選舉中，朝野政黨也應該拿出具體措施相互比拼，深化政策討論。（完）