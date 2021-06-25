日本殘障人士就業12年來首次減少

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【共同社6月25日電】日本厚生勞動省25日公佈的數據顯示，2020年度通過公共職業介紹所實現就業的殘障人士總共為89840人，較上年度減少13323人，12年來首次減少。新冠疫情使求職活動受到抑制。 《殘障者僱用促進法》規定中央及地方政府、民間企業有義務僱用一定比例以上的殘障人士。今年3月中央及地方政府的僱用比例被上調至2.6%，企業也升至2.3%。 2020年度新增有就業意向的人數總共為211,926人，21年來首次減少。主要原因是受疫情影響，製造業、住宿及餐飲服務業、批發及零售業用人需求低迷。 從實現就業的殘障人士類型來看，精神障礙最多，為40624人。身體殘疾有20025人，智力障礙有19801人。 從都道府縣來看，最多的大阪為6917人。其後依次為東京5624人、愛知5187人、福岡4429人。 公共職業介紹所2020年度接到報告的殘障人士解僱人數為2191人。與上年度相比略有增加，解僱理由中業務收縮為1172人，業務取消為853人。（完）