日本暫停受理職場接種申請 疫苗供應不及

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【共同社6月26日電】日本政府25日下午5點，暫停受理以企業和大學為對象的新冠疫苗職場接種申請。這是由於申請踴躍，但使用的美國莫德納公司產疫苗的進口速度跟不上。申請數超過了預期，政府內部認為暫停受理將長期持續的意見較多。也有可能就此停止。多名政府相關人士透露了該消息。 政府就包括美國輝瑞公司產疫苗在內的整體供應量強調，確保了接種對象年齡的全體國民的劑量，並非陷入短缺。 關於莫德納疫苗，日本簽訂了到9月底前獲得5000萬劑（2500萬人份）供應的合同。行政改革擔當相河野太郎在記者會上宣佈了配額：面向企業和大學的為3300萬劑（1650萬人份），面向中央和地方政府大規模接種會場的為1700萬劑（850萬人份）。 截至本月25日，企業和大學的申請數達到3642萬劑（約1821萬人份），已經超過了配額。 河野稱，由於存在多家企業過多申請疫苗量的情況，已指示詳查申請內容，例如確認員工人數等。首相官邸消息人士預測說，部分內容不完備的企業申請有可能不會獲批。 暫停受理的方針發佈後，部分企業和大學紛紛趕在期限前申請。也有大學因難以確保醫務人員而不得不放棄申請。 政府與美國輝瑞簽訂了9700萬人份、與莫德納簽訂了2500萬人份的供應合同，基本決定優先與兩家公司商談提前進口事宜。政府反復說明稱無需要求追加供應。（完）