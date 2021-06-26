日本環球影城時隔2個月恢復週末營業

Newsfrom Japan

【共同社6月26日電】日本東京和大阪等9個都道府縣26日，迎來了作為新冠對策的緊急事態宣言解除後的首個週末。日本環球影城（USJ、大阪市此花區）時隔約2個月恢復了週末和節假日營業。開園後的園內迎來了等待週末營業已久的家庭遊客，熱鬧非凡。 為了防止感染，入場人數和工作日一樣限制在每天5000人。和2名年幼的孩子一起來玩的大阪市40多歲主婦笑著說：“宣言期間沒有和家人外出，所以想在USJ換一換心情。”和朋友一起前來的堺市的女性（22歲）說：“因為營業時間縮短了，不能玩一整天，很遺憾。但這是防疫對策，也沒辦法。我想在園內高效率地遊玩。” 6月的週六、週日和節假日的營業時間為上午9點到晚上6點，7月為上午9點到晚上7點。USJ負責人表示：“實施了基於最新知識的衛生對策，將確保遊客的安全。”工作日營業則通過伴隨宣言延長的營業態勢調整，已從6月1日起恢復。 休閒設施方面，東京晴空塔（東京都墨田區）的展望台也恢復了週末營業。在晴空塔周邊，享受觀光和購物的家庭遊客很多，十分熱鬧。東京都文京區的公司職員關口隆（30歲）和2歲的長女一起來看晴空塔。他說：“我們是騎自行車來的。精神得到了恢復，心情很好。”（完）