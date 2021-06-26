山下泰裕連任日本奧委會主席

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【共同社6月26日電】日本奧委會（JOC）25日在東京都內舉行的評議員會和臨時理事會上，批准了30名理事的人事安排並改選高層，主席山下泰裕（64歲）獲得連任，進入第二個任期。任期為兩年。 面向距離開幕不足1個月的東京奧運會，山下表示：“作為JOC也將與奧組委合作並妥善應對到最後一刻。希望選手能夠抱有作為日本隊成員的自豪和覺悟，取得成果。我們將全力支持。” 日本籃球協會主席三屋裕子（62歲）擔任JOC副主席，日本乒乓球協會專務理事星野一朗（66歲）擔任JOC專務理事。 理事方面，除了原日本女子擊劍隊成員、跨性別者杉山文野（39歲）之外，還有獲得奧運會女子柔道63公斤級雙連冠的谷本步實（39歲）、3次參加殘奧會射擊比賽的田口亞希（50歲）、前體育廳長官鈴木大地（54歲）等新出任理事。花樣滑冰雙人滑選手、曾參加奧運會的高橋成美年僅29歲就擔任了理事。 JOC的方針是為實現具有多樣性的社會作出貢獻等，進一步致力於體育的社會貢獻。女性理事從5人增至13人，佔比達到了中央政府制定的競技團體運營指針“治理準則”規定的40%的目標。日本體育協會會長伊藤雅俊（73歲）等外部理事的佔比也達到了作為目標的25%以上。（完）