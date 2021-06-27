東京迎解除宣言後首個週末 感染人數超上週

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【共同社6月27日電】東京26日迎來了新冠疫情第三次緊急事態宣言解除後的首個週末，民眾享受購物和休閒活動。在不再禁售酒類的餐飲街，客人舉杯把盞，但也有不遵守時間和人數限制的店家。感染人數持續增加，疫情反彈的擔憂進一步增強。 東京都當天公佈的新增感染人數為534人。連續4天較上週同比增加100人以上。酒類的提供時間是上午11點到晚上7點，最多允許兩人進店並在店內逗留90分鐘等，鬧市區也有不遵守限制營業並滿座的店舖。 緊急事態宣言期間停業、解除後的21日恢復營業的新宿歌舞伎町居酒屋“TANTO（３）”的店主宮森武史（41歲）一臉陰鬱地說：“三四個人同來的客人較多，今天已經拒絕了30人。都是兩人的話，營業額也上不去。” 澀谷站前的大交叉路口晚上8點過後也是人群摩肩接踵，十分擁擠。與朋友在路邊喝酒的20多歲男性個體戶說：“店裡都滿座了，進不去。這樣的話，疫情不可能平息。” 在三越百貨銀座店，雖然作為象徵的獅像也戴上了口罩，但客人熙熙攘攘。埼玉縣所澤市房地產行業的草崎美穗（55歲）笑著說：“和朋友3人來吃午餐，雖然因東京都的規定避免喝酒，但逐漸開始恢復活力，很高興。” 淺草有許多身穿涼爽夏季和服的人，“修學旅行和地方的團體遊客不來，所以很嚴峻”。仲見世通的特產店“平尾商店”店主平尾彰敏（56歲）如是說。他嘆息道：“東京奧運會就算有觀眾觀賽也沒法順道前來。要想回到以前並不容易。” 因大熊貓雙胞...