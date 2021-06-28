調查：日本約75%主要城市無法入托兒童減少

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【共同社6月28日電】共同社面向日本全國政令指定都市等總計61個市區町圍繞“待機兒童”（因無法進入政府認可的保育設施而在家的兒童）實施的調查結果顯示，相當於約75%的46個地方政府截至今年4月1日的人數與去年4月相比減少。相當於約70%的43個地方政府入托申請人數本身減少。據分析，出於對感染新冠病毒的不安，家長避免送托的動向是原因之一。 2020年出生數創歷史新低。2021年受疫情導致的“避免懷孕”影響將進一步下滑，可能跌破80萬人。若疫情長期化，預計少子化速度將進一步加快。 調查面向20個政令市和東京23區等截至去年4月“待機兒童”超過100人、保育需求相對較高的總計61個市區町實施。所有地方政府均給出答復。 其中14個地方政府“待機兒童”繼上年之後再次為零。剩餘1個地方政府未就此項作答。 今春“待機兒童”總計1679人，較上年減少3219人。兵庫縣西宮市位列第一，為182人。去年最多的埼玉市減少376人，僅為11人。 關於減少理由（可多選），回答最多的是“增加設施與接收名額等環境得到完善”，有42個地方政府選擇。此外20個地方政府選擇“感染新冠的不安造成申請減少和育兒假延長動向增加”，達到三分之一。15個地方政府選擇“人口減少和少子化”。 調查還就政府認可的保育設施等接收名額、申請人數、未招滿狀況等進行了提問。答復的59個地方政府接收名額較上年增加總計約3.1萬人，另一方面入托...