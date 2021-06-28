奧運開幕式正保密籌備 會場綵排如火如荼

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【共同社6月28日電】距東京奧運會開幕不到一個月，7月23日晚上8點開始的開幕式在一分一秒地臨近。包括聖火傳遞的最後火炬手和點火方式在內，策劃和表演內容直到當天是“最高機密”。作為舞台的東京國立競技場外側裝飾著“TOKYO2020”字樣，本月8日起周邊已啟動交通管制。競技場內部截至27日舉行了整套綵排，正絕密且有條不紊地推進準備工作。 6月下旬的一個假日傍晚，可能是開幕式舞蹈演員的大批人進入國立競技場。晚上7點多，場內亮起紅色燈光，人氣遊戲等音樂在競技場外也能聽到。附近也有人因為這一大音量而駐足。音樂在9點前後停下，燈光則亮到深夜。 開幕式的內容受到全世界矚目。但參加者有保密義務，不便對外透露。在奧運會徽前跳舞的表演等為開幕式增色的準備工作似乎正在如火如荼展開，但詳細情況不得而知。6月中旬，發色華麗的團體等數十人從競技場走出時，還聽到他們在討論“保持一致真難”。 據相關人士稱，參加開幕式表演的人們此前一直在東京都各處個別練習。隨著正式表演的臨近，他們開始有機會在國立競技場練習，可能是表演者的人們5月中旬前後開始增多。據悉，白天參與運營的企業和車輛頻繁進出，“（開幕式的）綵排和練習在晚間進行”。 奧運會的儀式中包含著奧運理念和訊息，也是宣傳國家技術實力和娛樂性水平的平台。3月還出現了開幕式總導演辭職的事態。之後並未設置後任，而是由演出、排舞、音樂等各領域負責人推進製作。 在新冠疫情下...