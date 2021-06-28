日本國民養老金全免或延繳人數創新高

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【共同社6月28日電】據日本厚生勞動省28日公佈的2020年度國民養老金加入和保險費繳納情況顯示，因收入低而全額免除或延期繳納的人數較上年度增加26萬人，為609萬人（截至2020年度底），創下歷史新高。可能受到了新冠疫情導致經濟狀況惡化等影響。另一方面，繳納率較上年度上升2.2個百分點至71.5%，連續9年上升。 厚勞省去年4月出台特例措施，方便因疫情收入大幅減少的人群獲得保險費免除。可能有個體戶和學生因該措施獲得全額免除或延繳，因而推高了人數。繳納率的上升是因為便利店、信用卡等支付方法普及等。若將全額免除或延繳人員包含在內，實際繳納率將跌至40.7%。 據悉，免除或延繳保險費的人數在2013年達到606萬人的峰值。從2015年起一直在580萬人附近徘徊。 包括免除或延繳人員在內的養老金加入人數截至2020年度底為1449萬人，較2019年度底減少4萬人。厚勞省認為原因在於厚生養老金的適用範圍也擴大到了兼職等短時間勞動者，有不少人從國民養老金轉為厚生養老金。 由於保險費可以回溯過去兩年進行繳納，最終繳納率要到兩年後才能確定。2018年度的最終繳納率較上年度增加0.9個百分點為77.2%。連續8年上升並創下開始統計的2002年度以來歷史新高。（完）