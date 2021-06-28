話題：疫情下體驗京都文化出新招 講師上門授課

Newsfrom Japan

【共同社6月28日電】新冠疫情蔓延導致修學旅行被接連取消，日本京都的旅遊服務策劃機構開始推出“上門修學旅行真實體驗”，向學校派遣茶道、特產陶瓷“清水燒”彩繪等京都文化的講師。瞄準疫情下新需求的同時，也希望未來將對象拓展至難以前往京都的身體殘障與患病人士。 去年9月接受講師派遣的埼玉大學教育學部附屬初中教導主任三浦直行（41歲）回顧說：“學生興致勃勃，積極參與。很感謝有這次寶貴的機會。”為替代取消的修學旅行，八橋餅製作、和服穿法等7個領域的講師前往學校，約200名學生在教室聽講。三浦稱：“身穿和服與同學合影等學生愉快的樣子給我留下了印象。” 該策劃機構為京都市的“北野一帶創生會”。代表鳥井光廣（43歲）介紹，此前每年策劃修學旅行指導、旅館的文化體驗等約30項活動，而2020年驟減至3項。其中接到來自過去有過合作的該附屬初中“希望能來學校”的委託，以此為契機開啟上門業務。 雖然目前上門訂單僅為個位數，但據悉通過旅行社的介紹等已接到包括新潟、廣島的全國約40件諮詢。講師中還有狂言師、寺廟住持等。除每人約5萬日元（約合人民幣2920元）至40萬日元的講師費外，提供交通費、材料費等也可前往全國上門服務。 鳥井充滿信心地表示，“即使不來京都，也可體會異於日常的文化。希望將京都修學旅行傳遞給更多人。”（完）